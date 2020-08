Οι παίκτες των Μιλγουόκι Μπακς και των Ορλάντο Μάτζικ παρέμειναν “κλειδωμένοι” στα αποδυτήρια του γηπέδου και το μεταξύ τους ματς -5o για τα προημιτελικά των Play Offs του ΝΒΑ στην Ανατολή- αναβλήθηκε οριστικά.

Οι παίκτες του ΝΒΑ το συζητούσαν μεταξύ τους από την Τρίτη (25/8) και τελικά φαίνεται πως η αποχή από τα ματς γίνεται πράξη. Οι παίκτες των Μιλγουόκι Μπακς και των Ορλάντο Μάτζικ έκαναν την αρχή, αφού παρ’ ότι έκανα προθέρμανση στη συνέχεια κλείστηκαν στα αποδυτήρια και αρνήθηκαν να παίξουν το 5ο ματς των προημιτελικών των Play Offs για την ανατολική περιφέρεια.

Παρά τις εκκλήσεις των ανθρώπων της λίγκας, όταν η κόρνα της έναρξης ακούστηκε οι παίκτες παρέμειναν στα αποδυτήρια και τελικά αποχώρησαν από το παρκέ και οι διαιτητές, με το ματς να αναβάλλεται.

Το μποϊκοτάζ από τους παίκτες -εξαιτίας της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ- πυροδοτήθηκε ξανά μετά τα πρόσφατα γεγονότα, με τον πυροβολισμό του νεαρού Αφροαμερικανού, Τζέικομπ Μπλέικ στην Κενόσα, πόλη του Γουισκόνσιν, από αστυνομικό. Θυμίζουμε πως η επανέναρξη του ΝΒΑ, μετά τη διακοπή λόγω του κορονοϊού, έγινε μέσα σε κλίμα αμφισβήτησης και φόρτισης από τους παίκτες λόγω του θανάτου του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεσότα, πάλι από ενέργεια αστυνομικού.

Πλέον αναμένεται να ξεκινήσει μεγάλο ντόμινο εξελίξεων , όπως είχε προειδοποιήσει και ο πρόεδρος της Ένωσης Παικτών, Ιγκουοντάλα, καθώς ακολουθούν άλλοι δύο αγώνες των Play Offs. Στη 1:30 έχουμε Ρόκετς – Θάντερ και στις 4:00 μετά τα μεσάνυχτα οι Λέικερς του Λεμπρόν Τζέιμς αντιμετωπίζουν τους Μπλέιζερς.

The Bucks still haven’t come out to the court for Game 5 and the Magic have left the court. pic.twitter.com/tA6pSaXGsM