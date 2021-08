Μεγάλο ντέρμπι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ΝΒΑ στην πρεμιέρα όπου οι πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο αντιμετωπίζουν τους Μπρούκλιν Νετς του Τζέιμς Χάρντεν και του Κέβιν Ντουράντ, ενώ ανήμερα των Χριστουγέννων, οι Νετς συναντούν τους Λος Άντζελες Λέικερς του Λεμπρόν Τζέιμς.

Γνωστό έγινε το αγωνιστικό πρόγραμμα του ΝΒΑ! Η «μάχη» των πρωταθλητών Μπακς του Γιάννη, αλλά και του θανάση Αντετοκούνμπο με τους Νετς «κυριαρχεί» στην πρεμιέρα της 19ης Οκτωβρίου, με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Άντριαν Βοϊναρόφσκι να αποκαλύπτει πως τα Χριστούγεννα οι Λος Άντζελες Λέικερς θα «συγκρουστούν» με τους Μπρούκλιν Νετς, ενώ οι Νιου Γιορκ Νικς θα αντιμετωπίσουν τους Ατλάντα Χοκς στο άλλο ματς της 25ης Δεκεμβρίου.

Plenty of discuss on The Jump at 3 PM ET today with unveiling of Christmas Day games, including, sources say: Trae Young and Atlanta Hawks returning to play the New York Knicks at MSG. Plus, battle of the East-West titans: The Brooklyn Nets vs. the Los Angeles Lakers at Staples.