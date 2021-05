Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο rookie των Σακραμέντο Κινγκς, Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Μάβερικς.

Ο υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου “πρωτοεμφανιζόμενου” παίκτη της χρονιάς τραυματίστηκε στο γόνατό του, σε μία προσπάθεια να αιφνιδιάσει την ομάδα του Ντάλας και σωριάστηκε μόνος του στο παρκέ.

Οι Κινγκς ενημέρωσαν ότι ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον θα υποβληθεί σήμερα, Δευτέρα (3/5), σε εξετάσεις, ωστόσο, σύμφωνα με το ESPN φαίνεται να έχει γλιτώσει μία σοβαρή ζημιά.

Δείτε το βίντεο:

Tyrese Haliburton went down awkwardly after bringing the ball up the court pic.twitter.com/EzwYvBfHpz