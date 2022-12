Το NBA ανακοίνωσε την τιμωρία των Νιου Γιορκ Νικς για τις πρόωρες συζητήσεις με τον Τζέιλεν Μπράνσον, που οδήγησαν στην απόκτησή του από τους Ντάλας Μάβερικς το καλοκαίρι του 2022.

Ο Μπράνσον έμενε ελεύθερος μετά από λίγο καιρό, αλλά οι Νιου Γιορκ Νικς επικοινώνησαν μαζί του πριν το επιτρεπόμενο χρόνο, με αποτέλεσμα να χάσουν ένα πικ δευτέρου γύρου από το Draft του NBA, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση.

«Αυτό το αποτέλεσμα αντικατόπτριζε μια διαπίστωση, μετά από έρευνα, ότι οι Νικς συμμετείχαν σε συζητήσεις με τον Τζέιλεν Μπράνσον πριν από την ημερομηνία κατά την οποία επιτρέπονταν τέτοιες συζητήσεις», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της λίγκας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε το καλοκαίρι συμβόλαιο για 4 χρόνια και 104 εκατομμύρια δολάρια με τους Νικς, οι οποίοι έχασαν μία επιλογή για το Draft του 2025, αλλά έχουν ακόμη 11 επιλογές πρώτου γύρου και εννέα δεύτερου γύρου.

