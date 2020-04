Τα πρώτα επεισόδια του πολυσυζητημένου ντοκιμαντέρ για τους Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν, προβλήθηκαν χθες από το ESPN και στο NBA επικράτησε… παροξυσμός με την πλειοψηφία των παικτών να σχολιάζει στα social media.

Με τον κορονοϊό να έχει σταματήσει κάθε αθλητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ και τους παίκτες να βρίσκονται σε καραντίνα, το ντοκιμαντέρ “The Last Dance” για το τελευταίο πρωτάθλημα του Μάικλ Τζόνρταν με τους Σικάγο Μπουλς “έσπασε τα ταμεία”.

Σχεδόν όλοι οι σταρ του NBA έδειξαν ενθουσιασμένοι από τα πρώτα δύο επεισόδια της σειράς και αποθέωσαν τον Τζόρνταν, τον Πίπεν και τον Φιλ Τζάκσον για τη νοοτροπία νικητή, αλλά και για την κόντρα τους με τη διοίκηση που έβαλε πρόωρο τέλος στη δυναστεία τους.

NBA players’ tweets about the first two episodes of “The Last Dance!” 🔥Exclusive MJ stories: https://youtu.be/HrWg9CWrqo8

Craziest part of #TheLastDance so far:



Two of the most powerful men in world history — aka "Former Chicago Resident" and "Former Arkansas Governor." pic.twitter.com/gGgMkHGVcB