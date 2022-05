Ο Γιάννης Αλαφούζος και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έβαλαν υπό τη… σκέπη τους, την ομάδα των φίλων του Τριφυλλιού στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Σικάγο.

O Panathinaikos Chicago αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και πλέον θα βρίσκεται σε συνεργασία με την αθηναϊκή ομάδα, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα.

«Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα για τον σύλλογό μας. Είναι μεγάλη μας τιμή να ανακοινώνουμε ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα είναι χορηγός της αποστολής του οργανισμού μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο Αλαφούζο για την αναγνώριση και τη στήριξη των προσπαθειών μας στις ΗΠΑ. Είναι πραγματικά ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα το να μπορούμε να συνεργαζόμαστε να με τον σύλλογο της καρδιάς μας. Παναθηναϊκός FC. Υπάρχουν πολλά ακόμα που έρχονται».

Official announcement regarding @paofc_ sponsoring our organizations mission ☘️ #paofamily pic.twitter.com/viYQi9RNu8