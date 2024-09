O «αήττητος Παναθηναϊκός» έγινε ανάρτηση από την UEFA ενόψει της πρεμιέρας του Conference League

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν στην Ελλάδα, αλλά η UEFA έκανε ανάρτηση με το αήττητο πέντε αγώνων του “τριφυλλιού” σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενόψει της έναρξης της League Phase του Conference League.

Μετά τη νίκη πρόκριση στο Conference League, ο Παναθηναϊκός “μέτρησε” δύο νίκες και μία ισοπαλία στην ελληνική Super League, φθάνοντας τα πέντε σερί ματς χωρίς ήττα, μετά τα δύο αρνητικά αποτελέσματα με τον Αστέρα Τρίπολης και τη Λανς στο πρώτο ματς στη Γαλλία.

Ο επίσημος λογαριασμός του Conference League στα social media, έκανε έτσι ανάρτηση με Τετέ και Μλαντένοβιτς να πανηγυρίζουν, γράφοντας: “Ο Παναθηναϊκός είναι αήττητος στα τελευταία πέντε παιχνίδια του σε όλες τις διοργανώσεις”.

☘️ Panathinaikos unbeaten in their last five games across all competitions 👊



