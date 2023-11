O Δημήτρης Χατζηισαΐας αγωνίζεται πλέον στην Πάντζαμπ της Ινδίας και στο παιχνίδι με αντίπαλο την Μπενγκαλούρου, πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ με κεφαλιά.

Η Πάντζαμπ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στο ματς και έμεινε στην ισοπαλία με το εντυπωσιακό σκορ 3-3 στο πρωτάθλημα Ινδίας, αλλά ο Χατζηισαΐας ήταν ένας από τους σκόρερ του αγώνα και μάλιστα με ένα φοβερό γκολ.

Στην 6η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα, ο 31χρονος Έλληνας αμυντικός κατάφερε να σκοράρει με απίθανη κεφαλιά που “κρέμασε” τον αντίπαλο τερματοφύλακα, πριν καταλήξει στα δίχτυα.

Punjab FC retains the lead with an incredible finish from Dimitris Chatziisaias 💪



Watch #BFCPFC, LIVE now on #JioCinema, #Sports18 & #Vh1.#ISL #ISL10 #LetsFootball #ISLonSports18 #ISLonJioCinema #ISLonVh1 pic.twitter.com/bYBrc7gHT9