Ο Ράφα Ναδάλ θέλησε να στείλει τα δικά του συγχαρητήρια στον Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά τη κατάκτηση 23ου Grand Slam από τον Σέρβο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε 3-0 του Κάσπερ Ρουντ, με τον 36χρονο αθλητή να φτάνει τα 23 Grand Slam και να γίνεται ο τενίστας με τις περισσότερες κατακτήσεις.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Ράφα Ναδάλ δεν δίστασε να δώσει συγχαρητήρια στον Τζόκοβιτς για αυτό του επίτευγμα, με τον Ισπανό να αναφέρει ότι έκανε κάτι ακατόρθωτo.

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team! 👏🏻