Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέδειξε γιατί θεωρείται ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου. Ο Σέρβος πρωταθλητής έγραψε ιστορία στο Roland Garros, πανηγυρίζοντας τον 23ο Grand Slam τίτλο του, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής λίστας, μπροστά από Ράφα Ναδάλ και Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε άνετα του Κάσπερ Ρουντ με 3-0 σετ (7-6, 6-3, 7-5) στον τελικό του Roland Garros, πανηγύρισε τον 23ο Major τίτλο του, ενώ από τη Δευτέρα (12/6) επιστρέφει στο Νο1 του κόσμου (από τις 15/5) συνεχίζοντας το αξεπέραστο ρεκόρ των 388 εβδομάδων στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγινε ο πρώτος παίκτης που κέρδισε ένα Grand Slam από τουλάχιστον 3 φορές κάτι που έχουν κάνει μόνο οι Μάργκαρετ Κορτ, Στέφανι Γκραφ και Σερένα Γουίλιαμς, ενώ με τη συμμετοχή του στον τελικό έγινε ο 2ος γηραιότερος φιναλίστ στην ιστορία του τουρνουά (από το 1925) σε ηλικία 36 ετών και 20 ημερών πίσω από τον Αμερικανό Μπλι Τίλντεν που έφτασε στον τελικό του Roland Garros (το 1930) σε ηλικία 37 ετών και 4 μηνών.

🏆 Forever raising the bar 🏆@DjokerNole masters Casper Ruud 7-6(1), 6-3, 7-5 to win a third Roland-Garros title and an unprecedented 23rd Grand Slam men’s singles title.



