Η Premier League ανακοίνωσε ακόμα μία αναβολή αγώνα, αφού τα πολλά κρούσματα κορονοϊού στη Γουλβς δεν της επιτρέπουν να αγωνιστεί κόντρα στην Άρσεναλ στις 28 Δεκεμβρίου.

Δεκτό έγινε το αίτημα της Γουλβς για αναβολή της αναμέτρησης με την Άρσεναλ στο Έμιρειτς. Η Premier League επισημοποίησε την αναβολή, λόγω των πολλών κρουσμάτων κορονοϊού στους «λύκους».

Θυμίζουμε πως λόγω κορονοϊού οι αναμετρήσεις Γουλβς-Γουότφορντ, Λίβερπουλ-Λιντς και Μπέρνλι-Έβερτον, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθούν σήμερα (26/12).

Following a request from Wolves, the Premier League Board met today and agreed to postpone the club’s away fixture against Arsenal, due to be played on Tuesday 28 December



