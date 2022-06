Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο… Η Premier League ενημέρωσε τους συλλόγους, ότι οι αγώνες του πρωταθλήματος δεν θα μεταδίδονται στη Ρωσία εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στα ουκρανικά εδάφη.

Συγκεκριμένα η Premier League δεν θα ενεργοποιήσει το συμβόλαιο με το τηλεοπτικό δίκτυο Match Tv, το οποίο είναι ιδιοκτησίας της Gazprom λόγω του πολέμου που μαίνεται ακόμα στην Ουκρανία.

Το συμβόλαιο θα είχε ισχύ από την επόμενη χρονιά και θα ήταν διάρκειας 6 ετών, και το κόστος θα κυμαινόταν κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες της Premier League μεταδίδονταν στη Ρωσία μέχρι το Μάρτιο μέσω του τηλεοπτικού

δικτύου Rambler, όπου διακόπηκε η σύμβαση εξαιτίας της ρωσικής εισβολής.

BREAKING: The Premier League has suspended its TV broadcast deal with Russian broadcaster Match TV following the country’s invasion of Ukraine. pic.twitter.com/KaJ3JSiyru