Η Τότεναμ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Νόριτς στην τελευταία αγωνιστική της Premier League, σε ένα ματς που θα κρίνει την έξοδο στο Champions League, αλλά μία τροφική δηλητηρίαση φέρεται να έχει “χτυπήσει” την ομάδα.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Γκάρι Λίνεκερ, τα “σπιρούνια” αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα και οι φήμες θέλουν τους Κέιν και Κουλουσέφσκι να είναι μεταξύ των παικτών που έχουν επηρεαστεί από το γεγονός.

Μένει να φανεί πια αν η δηλητηρίαση θα αναγκάσει την Τότεναμ να αγωνιστεί με ελλείψεις στο παιχνίδι με τη Νόριτς, όπου χρειάζεται ένα βαθμό, για να εξασφαλίσει την 4η θέση της βαθμολογίας και την έξοδο στο Champions League.

Hearing there’s a food poisoning outbreak at @SpursOfficial. No, i am not joking.