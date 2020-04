Ένα νέο σενάριο για την επανέναρξη της Premier League στην Αγγλία, προμηνύει συνεχόμενους αγώνες μέσα σε λίγες ώρες, ώστε να ολοκληρωθεί πιο εύκολα η σεζόν.

Η Premier League είναι ένα από τα πρωταθλήματα που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και με τους χορηγούς για την αναβολή των αγώνων και όλοι θα ήθελαν ιδανικά να βρεθεί ένας τρόπος να “κλείσει” σωστά η σεζόν.

Μεταξύ των σεναρίων για την επανέναρξη των αγώνων λοιπόν, είναι και αυτό για ένα “TV Event”, το οποίο και περιλαμβάνει συνεχόμενους αγώνες, ακόμη και σε ένα γήπεδο, το Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, ώστε να αντιμετωπιστεί η “πίεση” χρόνου.

Με βάση τα δημοσιεύματα από την Αγγλία, θα μπορούσαν να γίνονται ακόμη και τέσσερις αγώνες σε μία μέρα στο ίδιο γήπεδο, σε ένα φοβερό event που θα έδινε τη δυνατότητα και στον κόσμο να… χορτάσει μπάλα μέσα σε λίγες μέρες.

Premier League to become 'TV event' behind closed doors in June or July with 'up to four games a day at Wembley' https://t.co/z6VvuvEJaQ