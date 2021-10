Ντυμένοι με κελεμπίες κατέφτασαν στο γήπεδο της ομάδας τους οι οπαδοί της Νιουκάστλ για την αναμέτρησης της 8ης αγωνιστικής της Premier League με την Τότεναμ.

Ο ενθουσιασμός καλά κρατεί στις τάξεις των οπαδών της Νιουκάστλ για την εξαγορά της ομάδας από τους πάμπλουτους Σαουδάραβες, με οπαδούς των «ανθρακορύχων» να πηγαίνουν στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ« ντυμένοι με κελεμπίες ενόψει της σημερινής (17/10, 18:30) αναμέτρησης με την Τότεναμ.

After the takeover, now time for Saudi-owned Newcastle to play pic.twitter.com/iUpSGBbVi9