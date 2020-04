Ο Τίμο Βέρνερ της Λειψία φαίνεται ότι είναι πια ένα… βήμα από τη μετεγγραφή του στη Λίβερπουλ, αφού απομένει μόνο η κάλυψη της ρήτρας του για να φορέσει τη φανέλα των “κόκκινων” και να αγωνιστεί τη νέα σεζόν στην Premier League.

Ο Γερμανός επιθετικός ετοιμάζεται έτσι να… εξαργυρώσει την εκπληκτική σεζόν του με τη Λειψία (27 γκολ) στη Μπουντεσλίγκα και να βρεθεί στη Λίβερπουλ υπό τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ, τον οποίο και χαρακτήρισε κορυφαίο προπονητή του κόσμου.

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα λοιπόν, ο Βέρνερ έχει συμφωνήσει σε όλα με τους “κόκκινους” και πλέον αρκεί να καταβάλλει η Λίβερπουλ το ποσό των 52 εκατομμυρίων ευρώ στη γερμανική ομάδα για να ολοκληρωθεί η απόκτησή του.

BREAKING: Timo Werner is ready to sign for Liverpool if they pay his £52m release clause before it expires on 15 June.



But Liverpool, like in January, do not intend to make a move for Werner before his release clause expires, via @SkySportsNews pic.twitter.com/5Q84RqtZls