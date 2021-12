Τα ξαφνικά και πολλά κρούσματα κορονοϊού στην Premier League έχουν φέρει μεγάλη αναστάτωση στις ομάδες της Λίγκας, που εμφανίζονται να θέλουν μια… παύση στην ποδοσφαιρική δράση.

Θυμίζουμε ότι σήμερα (16.12.2021) ακυρώθηκε το Λέστερ – Τότεναμ, όπως και ο επόμενος αγώνας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (δεν έγινε ούτε ο προηγούμενος).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ESPN, ένας μεγάλος αριθμός ομάδων έχει έρθει σε επαφή με τη διοργανώτρια αρχή και πιέζει για να μπει «λουκέτο» στην Premier League, ως το φινάλε του 2021. Σύμφωνα με κάποια άλλα δημοσιεύματα, γίνεται λόγος για περίοδο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.

Η αναβολή των συγκεκριμένων αγώνων είναι κάτι το δύσκολο έως και αδύνατο, λόγω των τεράστιων τηλεοπτικών δικαιωμάτων αλλά και της Boxing Day. Πάντως, εάν η κατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία ξεφύγει -μετά και την εμφάνιση της μετάλλαξης Όμικρον- κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι θα συμβεί.

A number of clubs are pushing for a Premier League shutdown until the new year amid the growing coronavirus crisis, sources have told @RobDawsonESPN. pic.twitter.com/mjyPInkEcn