Ο Μο Σαλάχ της Λίβερπουλ αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της σεζόν 2021-22 στην Premier League, μετά από την ψηφοφορία των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών της PFA.

Ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής των “κόκκινων” δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Αγγλία, αλλά έκανε μία ακόμη εκπληκτική σεζόν με 23 γκολ και 14 ασίστ.

Άφησε έτσι πίσω του τον Κέβιν Ντε Μπρούινε της πρωταθλήτριας Μάντσεστερ Σίτι και κατέκτησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του, το βραβείο των συναδέλφων του.

The @PFA Player of the Year… Congratulations, @MoSalah 🇪🇬👑 pic.twitter.com/9qkEpozip1

A second @PFA Player of the Year award for @MoSalah 🏆😁 pic.twitter.com/4kYPVxUKRV