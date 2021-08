Η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει τη Νόριτς στην πρεμιέρα τους στη φετινή σεζόν της Premier League, σε ένα παιχνίδι που έχει και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.

Κι αυτό γιατί δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές θα παραταχθούν από την αρχή στον αγωνιστικό χώρο, με τα “καναρίνια” να έχουν ως βασικό τον Δημήτρη Γιαννούλη και τους “κόκκινους” να ξεκινούν με τον Κώστα Τσιμίκα στο αριστερό άκρο της άμυνά τους.

Στο παιχνίδι δεν αποκλείεται μάλιστα να υπάρξει και τρίτη ελληνική συμμετοχή, αφού στον πάγκο της Νόριτς βρίσκεται και το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Χρήστος Τζόλης.

Νόριτς (Ντάνιελ Φάρκε): Κρουλ, Άαρονς, Χάνλεϊ, Γκίμπσον, Γιαννούλης, Γκίλμορ, Ρουπ, Λεέ-Μελού, Ράσιτσα, Κάντγουελ, Πούκι

Here’s how we’re shaping up for the first time in 2021/22! 👇 pic.twitter.com/rbmV40fCYC

Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ): Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μάτιπ, Φαν Ντάικ, Τσιμίκας, Μίλνερ, Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν, Κεϊτά, Μανέ, Σαλάχ, Ζότα





Here’s your first Reds line-up of the 21/22 @premierleague campaign, with @VirgilvDijk making his first competitive start since last October #NORLIV