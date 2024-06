Roland Garros: Αποσύρθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς και δεν θα παίξει στα προημιτελικά λόγω τραυματισμού

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποσύρθηκε από τα προημιτελικά του Roland Garros και δεν θα καταφέρει να διεκδικήσει ένα ακόμη Γκραν Σλαμ στην τεράστια καριέρα του, εξαιτίας τραυματισμού.

Μετά από μία μεγάλη “μάχη” που κρίθηκε στα 5 σετ, ο Τζόκοβιτς πήρε την πρόκριση επί του Φραν Τσερούντολο, αλλά φαίνεται ότι πίεσε υπερβολικά τον εαυτό του και πλέον δεν μπορεί να ολοκληρώσει το Roland Garros.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις αποκάλυψε από νωρίς ότι η συμμετοχή του είναι αμφίβολη λόγω ενοχλήσεων και σήμερα (04/06/24) ανακοινώθηκε κι επίσημα από τους διοργανωτές, ότι το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα των προημιτελικών, με τον Κάσπερ Ρουντ.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.



Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw