Λίβερπουλ για Ντιόγκο Ζότα: «Είμαστε συντετριμμένοι για τον τραγικό θάνατό του»

Τη βαθιά της οδύνη εκφράζει η ομάδα της Λίβερπουλ για τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα προσπαθώντας να συνέλθει από την είδηση του χαμού του.

Σε ανάρτησή της στο Twitter η Λίβερπουλ δηλώνει συντετριμμένη για τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας του ποδοσφαιριστή, αλλά και ανθρώπων του κλαμπ.

Στην ανακοίνωσή της η Λίβερπουλ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η ποδοσφαιρική ομάδα της Λίβερπουλ είναι συντετριμμένη από τον τραγικό θάνατο του Ντιόγκο Ζότα.

Ο σύλλογος ενημερώθηκε ότι ο 28χρονος σκοτώθηκε μετά από τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία μαζί με τον αδελφό του, Αντρέ.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota.