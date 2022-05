Ο Τζο Γουιλφρίντ Τσονγκά ηττήθηκε από τον Κάσπερ Ρουντ με 3-1 κι αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Roland Garros. Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του σπουδαίου Γάλλου τενίστα, ο οποίος αποθεώθηκε από το κοινό του Φιλίπ Σατριέ.

Ακολούθησαν συγκινητικές στιγμές μετά το τέλος του αγώνα, με τον Τσονγκά να αποχαιρετάει μετά δακρύων το Φιλίπ Σατριέ και άπαντες σηκώθηκαν κι έκαναν standing ovation προς τιμήν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The curtain comes down 😢@CasperRuud98 ends Tsonga’s farewell tour with a 6-7(6), 7-6(4), 6-2, 7-6(0) opening round victory.#RolandGarros pic.twitter.com/jOA3HxObxG