Με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς να ξεκινάει “καυτός” τη σεζόν και στη Serie A, η Μίλαν επικράτησε με 2-0 της Μπολόνια στην πρεμιέρα του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο Σουηδός επιθετικός θα κλείσει σε λίγες ημέρες τα 39 του χρόνια, αλλά παραμένει ακόμη ένας μεγάλος γκολτζής και με δύο δικά του τέρματα, χάρισε την πρώτη νίκη στη Μίλαν για φέτος στη Serie A.

Ο Ζλάταν άνοιξε το σκορ στο 35′ με τρομερή κεφαλιά από την “καρδιά” της άμυνας της Μπολόνια και διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, με άψογη εκτέλεση πέναλτι στο 51′.

Towering Ibrahimovic header but that cross from Theo Hernandez. Quick glance and picks out Zlatan with perfection. Brilliant 👌#MilanBologna



pic.twitter.com/075Kg98IxL