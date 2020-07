Η Γιουβέντους πήρε και το τοπικό ντέρμπι με την Τορίνο, με το ευρύ 4-1 και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση και του φετινού τίτλου στη Serie A.

Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πετυχαίνει το πρώτο γκολ του με απευθείας εκτέλεση φάουλ στην Ιταλία και τους Ντιμπαλά, Κουαδράδο και Nτζίτζι (αυτογκόλ) να σκοράρουν επίσης στο ματς, η Γιουβέντους έκανε “πάρτι” κόντρα στην Τορίνο και ξέφυγε ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία.

