Sold out το Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

Καρφίτσα δεν θα πέφτει στο ΟΑΚΑ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια (19:45, Novasports Prime) για την 17η αγωνιστική της Euroleague.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού εξαφάνισαν όλα τα εισιτήρια για τον αγώνα με τους Βάσκους, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να ψάχνει τη δεύτερη σερί νίκη της στη διοργάνωση, δίνοντας συνέχεια στην αντεπίθεση που ξεκίνησε με στόχο τις πρώτες θέσεις της κατάταξης.





