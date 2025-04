Η Μαρία Σάκκαρη απάντησε σε χρήστη του Τwitter: Είμαι η πρώτη ή η τελευταία που χάνει πόντους;

Η Μαρία Σάκκαρη δυσκολεύεται να βρει τα πατήματά της μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε, με αποτέλεσμα να μην πηγαίνει μακριά στα τουρνουά που συμμετέχει και να χάνει συνέχεια θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε και από την Κινγουέν Ζενγκ με 2-0 σετ (6-4, 6-1) και αποκλείστηκε από τις 32 του Charleston Open. Αυτή εξέλιξη θα έχει ως συνέπεια να υποχωρήσει ακόμα περισσότερο στην κατάταξη της WTA, μένοντας εκτός Top-80.

Ένας χρήστης του Twitter έγραψε “Η Μαρία Σάκκαρη θα πέσει εκτός Top80 μετά την ήττα από την Κινγουέν στο Charleston Open. Δύσκολα να φανταστώ ότι θα επιστρέψει στο Top10”, με την Ελληνίδα τενίστρια να μην αφήνει ασχολίαστη την τοποθέτησή του.

Maria Sakkari will fall outside the top 80 now with this loss to Qinwen in Charleston… hard to imagine her returning to the top 10 tbh