Το μπασκετικό παζλ της #UnderArmourGreece για το 2023 δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα, γιατί έχει άρωμα από το μακρινό Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο ακούει στο όνομα Thomas Ryan Walkup.

Ο άσος του Ολυμπιακού και μεγάλος πρωταγωνιστής της Euroleague Basketball είναι πλέον το νέο πρόσωπο της Under Armour, της οποίας ο στόχος είναι να βελτιστοποιήσει τις ικανότητες όλων των αθλητών μέσα από το πάθος, το σχεδιασμό και την αδιάκοπη επιδίωξη για καινοτομία και επιτυχία.

Οι πεποιθήσεις, το αγωνιστικό πείσμα, οι αξίες αλλά και ο τρόπος παιχνιδιού του Thomas αποτέλεσαν μονόδρομο στη νέα συνεργασία με την Under Armour. Ένας ακόμη πραγματικός Game Changer ήρθε να προστεθεί άρτια στο #TeamUA! Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Λεωνίδας Κασελάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Μουράτος, Όμηρος Νετζήπογλου και πολλοί άλλοι, συνθέτουν το ανανεωμένο roster της Under Armour που υπόσχεται να πρωταγωνιστήσει στα γήπεδα το 2023 με ένα κοινό μότο…

The Only Way is Through.