Η Μπάγερν Μονάχου και η Σεβίλλη θα κοντραριστούν για το Super Cup στη Βουδαπέστη με κόσμο στις κερκίδες!

Η UEFA όρισε το παιχνίδι ανάμεσα στην κάτοχο του Champions League και την κάτοχο του Europa League στις 24 Σεπτεμβρίου στη Βουδαπέστη κι έχει πάρει την απόφαση το σπουδαίο παιχνίδι να γίνει με κόσμο στις κερκίδες.

Πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα επαναφοράς του κόσμου στα γήπεδα στην εποχή του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της UEFA, στόχος είναι η χωρητικότητα του Puskas Arena (67.000 θέσεις) να καλυφθεί στο 30%από φίλους των δύο ομάδων με αυστηρά μέτρα ασφάλειας.

🏟️ The 2020 UEFA Super Cup will be played in Budapest in front of spectators – up to 30% of the capacity of the stadium.



The decision was approved by the #UEFAExCo today.



Full announcement: 👇