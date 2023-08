Η UEFA γνωστοποίησε ότι οι Κέβιν Ντε Μπρόινε, Έρλινγκ Χάαλαντ καθώς και Λιονέλ Μέσι θα είναι οι υποψήφιοι για το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της χρονιάς που μας πέρασε.

Οι δυο κορυφαίοι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι, Κέβιν Ντε Μπρόινε και Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του πλανήτη Λιονέλ Μέσι, βρίσκονται στην τελική τριάδα για το βραβείο του παίκτη της αγωνιστικής σεζόν 2023-24.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στην τελετή κλήρωσης των ομίλων του Champions League που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (31/08)στο Μονακό και στο «Grimaldi Forum».

Οι υποψήφιοι ψηφίστηκαν από τους προπονητές των συλλόγων που έπαιξαν στη φάση των ομίλων του Champions League, Europa League και Conference League, μαζί με τους προπονητές των Εθνικών ομάδων που ανήκουν στην UEFA.

🥇 NOMINEES: UEFA Men’s Player of the Year 2022/23 ✨



🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇳🇴 Erling Haaland

🇦🇷 Lionel Messi



All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August.