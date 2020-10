UFC: Ίσιωσε τη σπασμένη μύτη του στο δεύτερο γύρο του αγώνα!

Ο Κάρλος Κοντίτ έσπασε τη μύτη του Κορτ ΜακΓκι στο οκτάγωνο του UFC, αλλά ο δεύτερος ήταν πολύ… σκληρός για να αφήσει ένα τέτοιο γεγονός να τον επηρεάσει και την ίσιωσε ο ίδιος. Τον παραδέχθηκε ο αντίπαλος του!

Υποκλίθηκε στην… αντοχή του! Ο Κάρλος Κοντίτ νίκησε τον Κορτ ΜακΓκι στη μάχη τους για το UFC, που έγινε την Κυριακή (04.10.2020) στο… Fight Island 4 στο Άμπου Ντάμπι.

Η εικόνα της σπασμένης μύτης του ΜακΓκι προκάλεσε αίσθηση. Εντυπωσιακός ήταν όμως ήταν και ο τρόπος που ο “μαχητής” του UFC διόρθωσε το… πρόσωπο του!

“Το έκανα στιγμές μετά από αυτό [στον δεύτερο γύρο]. Ένιωσα ότι είχε στραβώσει αφού σηκώθηκα”, έγραψε ο 35χρονος ΜακΓκι, λίγο μετά την ήττα του, αναφερόμενος στην κίνηση του, να ισιώσει τη μύτη του κατά τη διάρκεια του αγώνα!

I set it moments after this in the 2nd. I felt that it was crooked after I stood up. #UFCFightIsland https://t.co/imswSnGTHR pic.twitter.com/De8lcMNMGN