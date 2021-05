Τεράστια επιτυχία και ιστορική ημέρα για τα μαχητικά αθλήματα στην Ελλάδα, καθώς ο Ανδρέας Μιχαηλίδης έγινε ο πρώτος Έλληνας που πήρε νίκη στην κορυφαία διοργάνωση του UFC.

Μεγάλη ημέρα ήταν η χθεσινή (1/5) για την χώρα μας, καθώς ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, και ο προπονητής του, Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, έφεραν την πρώτη νίκη για τη χώρα μας στην μεγαλύτερη διοργάνωση του ΜΜΑ, το UFC!

Ο Μιχαηλίδης, επικράτησε του Καναδού, Μπουλάρ καθώς με ομόφωνη απόφαση των κριτών ήταν καλύτερος και στους τρεις γύρους. Το σκορ συνοπτικά ήταν 30-27, 30-27 και 29-28. Επισημαίνεται ότι αυτός ήταν ο δεύτερος αγώνας του Μιχαηλίδη στη διοργάνωση, αλλά ο πρώτος στην κανονική του κατηγορία, των μεσαίων βαρών.

All the way from Athens, Greece!



🇬🇷 Andreas Michailidis officially earns his first victory on the big stage. #UFCVegas25 pic.twitter.com/myr5SyEYYb