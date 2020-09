Η Μαρία Σάκκαρη “αγχώθηκε” αλλά προκρίθηκε τελικά εύκολα κόντρα στην Αμερικανίδα Πέρα στο US Open και πλέον βρίσκεται στους “32” της διοργάνωσης, όπου όμως και αρχίζουν τα… δύσκολα για την κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια.

Η Σάκκαρη (Νο22 του κόσμου) θα βρει πλέον μπροστά της ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου τένις στις γυναίκες, τη 19χρονη Αμάντα Ανισίμοβα (Νο28 του κόσμου), ενώ στις “διασταυρώσεις” θα ακολουθήσει πιθανότατα και τρίτη Αμερικανίδα, η θρυλική Σερένα Γουίλιαμς (Νο8 του κόσμου αυτή την περίοδο).

Amanda Anisimova survives a tough test from 16-year-old Katrina Scott and will move on to Round 3. 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/VzjoxX0xYY