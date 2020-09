Η Μαρία Σάκκαρη έχασε εύκολα το πρώτο σετ από την Μπερνάρντα Πέρα, αλλά με σπουδαία ανατροπή στη συνέχεια πανηγύρισε τη νίκη με 2-1 (2-6, 6-3, 6-2) και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του US Open.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έκανε τραγικό ξεκίνημα στο παιχνίδι και επέτρεψε δύο συνεχόμενα μπρέικ στην αντίπαλό της, Νο61 στον κόσμο, για να χάσει το πρώτο σετ με 6-2.

Στο δεύτερο σετ όμως βελτιώθηκε αισθητά και κράτησε το σερβίς της, για να κάνει το πρώτο δικό της μπρέικ στο ματς, την κατάλληλη στιγμή, παίρνοντας το προβάδισμα με 5-3, για να κλείσει το σετ με 6-3.

Με την ψυχολογία στα ύψη, η Σάκκαρη (Νο22 του κόσμου) έκανε δύο μπρέικ στο τρίτο σετ και “καθάρισε” τελικά εύκολα την 25χρονη Αμερικανίδα τενίστρια με 6-2 και 2-1 σετ. Προκρίθηκε έτσι στον τρίτο γύρο του αμερικανικού Γκραν Σλαμ, όπου και θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ανισίμοβα και την Σκοτ.

Maria Sakkari is playing some good ball.



The 🇬🇷 rallies from a set down to advance to Round 3. #USOpen pic.twitter.com/bzyIZa1yd8