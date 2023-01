Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 σετ (6-1, 7-5) της Ελίζ Μέρτενς και έστειλε την Ελλάδα στον τελικό του Περθ και μία “ανάσα” από τα ημιτελικά του United Cup.

Με εξαιρετική εμφάνιση, η Μαρία Σάκκαρη (Νο6 στον κόσμο) “λύγισε” τη Βελγίδα (Νο29) σε 82 λεπτά και διπλασίασε τις νίκες της Ελλάδας κόντρα στο Βέλγιο. Η εθνική μας ομάδα θα διεκδικήσει έτσι κόντρα σε Κροατία ή Γαλλία, μία θέση στα ημιτελικά του ευρύτερους ταμπλό του United Cup.

