Παναθηναϊκός: Ο Ρικ Πιτίνο ζήτησε τον έβδομο τίτλο στην Euroleague

Ο Ρικ Πιτίνο ζήτησε από τον Παναθηναϊκό τον έβδομο τίτλο στην Euroleague με ανάρτηση του στα social media.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας, Ρικ Πιτίνο, έδωσε τα συγχαρητήρια του στους πράσινους για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague έπειτα από 7 χρόνια, με το “τριφύλλι” να απαντάει με μία πράσινη καρδιά στο ποστάρισμα του πολύπειρου τεχνικού στο twitter.

Ο 71χρονος προπονητής έγραψε: «Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη σπουδαία νίκη που τον οδήγησε στο Final 4. Πάμε για το 7ο!!! Φέρτε τον τίτλο σπίτι!».

Congratulations to @paobcgr on their great win to clinch a trip to the final 4. Let’s get number 7!!! Bring the championship home!