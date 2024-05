Παναθηναϊκός: Επίσημη η ανανέωση του Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Κέντρικ Ναν, με τον Αμερικανό γκαρντ να υπογράφει επέκταση συνεργασίας μέχρι το 2026, έχοντας όμως και NBA out.

Όπως επισήμανε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Ναν μπορεί να φύγει για το NBA μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να βρει τουλάχιστον εγγυημένο συμβόλαιο για να αποχωρήσει από τους “πράσινους” για την πατρίδα του και το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Αυτό θα πρέπει δε να συμβεί, νωρίς το καλοκαίρι, για να μην καθυστερήσει ο σχεδιασμός της ομάδας του Αταμάν.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Κέντρικ Ναν ως το καλοκαίρι του 2026. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ο αθλητής διατηρεί το δικαίωμα χρήσης NBA Out.

We are pleased to announce the signing of Kendrick Nunn to a 2yr extension with Panathinaikos. This extension will allow Kendrick the flexibility to continue to pursue his dream of returning to @NBA should exercising an NBA out-clause .#octagonfamily pic.twitter.com/ZpdRqJZ0gP