Wimbledon: Κρεϊτσίκοβα – Παολίνι ο τελικός γυναικών

H Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα θα αντιμετωπίσει την Τζάσμιν Παολίνι στον τελικό του Wimbledon γυναικών.

Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα κέρδισε 2-1 σετ (3-6, 6-3, 6-4) την κάτοχο του τίτλου το 2022, Έλενα Ριμπάκινα, με την Τσέχα να προκρίνεται στον τελικό του Wimbledon, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Γιασμίν Παολίνι.

Οι δυο αθλήτριες θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους σε τελικό Wimbledon, σε ένα αρκετά αμφίρροπο αγώνα.

BARBORA KREJCIKOVA IS A WIMBLEDON FINALIST 🇨🇿



The Czech comes from a set down to beat 2022 champion Elena Rybakina 3-6, 6-3, 6-4