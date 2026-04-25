Αδιανόητο φινάλε σε ματς για την άνοδο στη League Two της Αγγλίας: Η Γιορκ πανηγύρισε με γκολ στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων

Ένα παιχνίδι που θα θυμούνται οι δύο ομάδες για πάντα, διεξήχθη στη National League της Αγγλίας, με τη Γιορκ να πανηγυρίζει την άνοδο στη League Two, “λυγίζοντας” τη Ρότσντεϊλ στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η Ρότσντεϊλ χρειαζόταν τη νίκη για να “κλέψει” την άνοδο στη στη League Two και άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά η Γιορκ ήταν αυτή που… γέλασε στο φινάλε, μετά από ένα δικό της γκολ για το τελικό 1-1 στο 103′ της αναμέτρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το γκολ των γηπεδούχων, οι οπαδοί τους μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν, με αποτέλεσμα τη διακοπή του αγώνα για λίγα λεπτά. Όταν το ματς συνεχίστηκε όμως, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν την ισοφάριση και “πάγωσαν” το γήπεδο, ξεσπώντας με τη σειρά τους σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

ROCHDALE HAVE SURELY WON PROMOTION WITH ANOTHER INJURY TIME GOAL



CAN YOU BELIEVE IT?!?



— National League on DAZN (@DAZN_NationalLg) April 25, 2026

OH MY WORD



YORK HAVE EQUALISED IN THE 102ND MINUTE TO WIN PROMOTION



— National League on DAZN (@DAZN_NationalLg) April 25, 2026

Η Γιορκ θα αγωνίζεται έτσι τη νέα σεζόν στη League Two της Αγγλίας.