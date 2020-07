Η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη έχασε τη θέση της στα play off της Τσάμπιονσιπ, με έναν ανεπανάληπτο τρόπο, στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Μετά από μία σειρά ανεπιτυχών αποτελεσμάτων το τελευταίο διάστημα, η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μαθηματικά τη συμμετοχή της στα play off για την άνοδο και τελικά την έχασε κιόλας από τη Σουόνσι, με αδιανόητο μάλιστα τρόπο.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη μπήκε στην τελευταία αγωνιστική με +3 βαθμούς από τη Σουόνσι και πλεονέκτημα +5 γκολ σε περίπτωση ισοβαθμίας, αλλά κατόρθωσε να βρεθεί από κάτω της, μετά το πέρας της 46ης αγωνιστικής.

Η Νότιγχαμ ηττήθηκε με 4-1 στην έδρα της από την αδιάφορη Στόουκ, την ώρα που οι “κύκνοι” επικράτησαν με το ίδιο σκορ της Ρέντιγνκ, για να πανηγυρίσουν μια απρόσμενη επιτυχία. Σημειώνεται ότι ο νικητής των play off θα βρεθεί στην Premier League, με αμύθητα έσοδα της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Disappointing night for #Forest tonight. Here's what leaders of supporters' trusts had to say about the defeat to Stoke #nottinghamforesthttps://t.co/Kk22jcrcW3