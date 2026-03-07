ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet: Για την επιστροφή στις νίκες η Ένωση στην Allwyn Arena

Η ΑΕΚ υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet για την 24η αγωνιστική της Super League και θα ψάξει το τρίποντο που θα την διατηρήσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και δεδομένα θα βάλει από κάτω της τουλάχιστον έναν εκ των Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ συγκατοικούν στην κορυφή της βαθμολογίας με 53 βαθμούς, και οι δύο πρώτοι κοντράρονται στο «Γ. Καραϊσκάκης (08/03/26, 21:00) με την Ένωση να μπορεί να βγει μόνο κερδισμένη σε περίπτωση που εξασφαλίσει τους τρεις βαθμούς κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

Οι Θεσσαλοί είναι στην 12η θέση της Super League με 21 βαθμούς και διατηρούν μία απόσταση ασφαλείας πέντε βαθμών από τον 13ο Αστέρα Τρίπολης, που βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη θα ψάξει την έκπληξη στην Allwyn Arena, που θα τη φέρει ακόμα πιο κοντά στην παραμονή στην πρώτη κατηγορία.

Ο Νίκολιτς δεν θα είναι στο πάγκο της ΑΕΚ, λόγω της κόκκινης κάρτας που δέχθηκε στο Βόλο, όμως είναι στην ευχάριστη θέση να έχει «λευκό» απουσιολόγιο, αφού και ο Μουκουντί που εξέτισε την τιμωρία του θα είναι στην αποστολή της ομάδας.

Οι βυσσινί δεν μπορούν να υπολογίζουν στον τραυματία Σίστο και στον τιμωρημένο Αποστολάκη.

Στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου, οι Θεσσαλοί είχαν κόψει βαθμούς από τους κιτρινόμαυρους στη Λάρισα, αφού οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 1-1 με τον Τσάκλα να ισοφαρίζει για τους γηπεδούχους στο 75′. Ο Μάνταλος είχε πετύχεο το γκολ της Ένωσης από την άσπρη βούλα.

Διαιτητής στη Νέα Φιλαδέλφεια θα είναι ο Πολυχρόνης, ενώ στο VAR θα καθίσει ο Ευαγγέλου με τον Κατοίκο.