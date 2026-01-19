ΑΕΚ: Αλλάζει όνομα η OPAP Arena και γίνεται Allwyn Arena

Η ΑΕΚ αναμένεται να αλλάξει άμεσα το όνομα στο γήπεδό της στη Νέα Φιλαδέλφεια, αφού το OPAP Arena θα αποτελέσει παρελθόν το 2026 και θα αντικατασταθεί από το Allwyn Arena.

Η κορυφαία πολυεθνική εταιρεία λοταριών και μητρική του ΟΠΑΠ, θα έχει πλέον το δικό της όνομα στο γήπεδο της ΑΕΚ, το οποίο και θα μετονομαστεί άμεσα σε Allwyn Arena, λίγα χρόνια μετά την κατασκευή του.

Οι διαδικασίες για την αφαίρεση της επιγραφής “OPAP Arena” ξεκίνησαν μάλιστα ήδη στο “σπίτι” της ποδοσφαιρικής ομάδας της Ένωσης και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί η νέα πινακίδα με το όνομα της Allwyn.