Αθλητικά

ΑΕΚ: Αλλάζει όνομα η OPAP Arena και γίνεται Allwyn Arena

Ξεκίνησαν οι εργασίες στο γήπεδο για την αλλαγή του ονόματος
Η OPAP Arena
Η επιγραφή OPAP Arena στο γήπεδο της ΑΕΚ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ αναμένεται να αλλάξει άμεσα το όνομα στο γήπεδό της στη Νέα Φιλαδέλφεια, αφού το OPAP Arena θα αποτελέσει παρελθόν το 2026 και θα αντικατασταθεί από το Allwyn Arena.

Η κορυφαία πολυεθνική εταιρεία λοταριών και μητρική του ΟΠΑΠ, θα έχει πλέον το δικό της όνομα στο γήπεδο της ΑΕΚ, το οποίο και θα μετονομαστεί άμεσα σε Allwyn Arena, λίγα χρόνια μετά την κατασκευή του.

Οι διαδικασίες για την αφαίρεση της επιγραφής “OPAP Arena” ξεκίνησαν μάλιστα ήδη στο “σπίτι” της ποδοσφαιρικής ομάδας της Ένωσης και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί η νέα πινακίδα με το όνομα της Allwyn.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
182
143
106
97
93
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo