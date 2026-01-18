ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League – Δείτε γκολ και φάσεις

Η αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης έφερε αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League στην 17η αγωνιστική.

Οι νίκες της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην Τούμπα έφεραν τους Δικέφαλους μαζί στην κορυφή της βαθμολογίας με 41 βαθμούς, δύο περισσότερους από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η αγωνιστική συνεχίζεται τη Δευτέρα με τις αναμετρήσεις Παναιτωλικός – Λεβαδειακός και Βόλος – Ατρόμητος, ενώ θα ολοκληρωθεί στις 4 Φεβρουαρίου, όταν και θα διεξαχθεί η εξ αναβολής αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός.

Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1

ΑΕΛ Novibet –Αρης 1-0

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 18:00

Βόλος – Ατρόμητος 20:00

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός Αναβολή

Η βαθμολογία (17η αγωνιστική)

1. ΠΑΟΚ 41

2. ΑΕΚ 41

3. Ολυμπιακός 39

4. Λεβαδειακός 31

————————————-

5. Βόλος 25

6.Παναθηναϊκός 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

—————————————-

9. Παναιτωλικός 15

10. ΟΦΗ 15

11. Αστέρας AKTOR 13

12.ΑΕΛ Novibet 13

13.Ατρόμητος 13

14. Πανσερραϊκός 8

*Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αστέρας, ΟΦΗ, Λεβαδειακός, Ατρόμητος, Βόλος και Παναιτωλικός έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος (17:00)

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (19:30)

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (20:00)

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Αρης – Λεβαδειακός (16:00)

ΟΦΗ – Παναιτωλικός (17:30)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (19:30)

Κηφισιά – ΠΑΟΚ Αναβολή