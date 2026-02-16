ΑΕΚ: Λήξη συναγερμού για Μουκουντί, προπονήθηκε κανονικά ο Ελίασον

Ο Άρολντ Μουκουντί τραυματίστηκε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και αποχώρησε από το γήπεδο με μάσκα οξυγόνου. Υποβλήθηκε σε ακτινογραφία και τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά για την Ένωση.

Η ακτινογραφία του Μουκουντί ήταν καθαρή και η επιστροφή του στη δράση με τη φανέλα της ΑΕΚ θα εξαρτηθεί από τους πόνους που θα νιώθει, λόγω του σφοδρού χτυπήματος.

Ο Νίκλας Ελίασον που έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, προπονήθηκε κανονικά και πιθανότατα θα αγωνιστεί κόντρα στο Λεβαδειακό (22/02/26, 20:00).

Με τους Βοιωτούς θα απουσιάζουν οι Ρότα και Κοϊτά, καθώς θα εκτίσουν ποινή καρτών.