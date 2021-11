Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό (21.11.202 / 19:30) ντέρμπι την έδρα της ΑΕΚ, με τον Πέδρο Μαρτίνς να ανακοινώνει τους 22 παίκτες που θα πάρει μαζί του στο μεγάλο ματς του ΟΑΚΑ.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκεται -όπως ήταν αναμενόμενο- τόσο ο Ονιεκούρου, όσο και ο Λόπες. Εκτός έμεινε ο Κούντε, ο οποίος δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, όπως και ο Καρμπόβνικ. Εκτός έμεινε και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Βατσλίκ, Κρίστινσον, Καραργύρης, Λαλά, Ανδρούτσος, Σισέ, Ο. Μπα, Παπασταθόπουλος, Μάρκοβιτς, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Μ. Καμαρά, Α. Καμαρά, Μασούρας, Βρουσάι, Ονιεκουρού, Λόπες, Ροντρίγκες, Βαλμπουενά, Τικίνιο, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με την ΑΕΚ. / The squad players selected ahead of the match against AEK.