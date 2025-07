Ο Νόιερ «έκραξε» τον Ντοναρούμα για τον ανατριχιαστικό τραυματισμό του Μουσιάλα και ο Κουρτουά υπερασπίστηκε τον Ιταλό πορτιέρε

Σε μία ανύποπτη φάση στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους του Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, ο Τζαμάλ Μουσιάλα προσπάθησε να διεκδικήσει την μπάλα, ενώ επιχειρούσε να την μπλοκάρει ο Τζίτζι Ντοναρούμα, με τους δυο ποδοσφαιριστές να συγκρούονται χαμηλά, με αποτέλεσμα ο επιθετικός των Βαυαρών να υποστεί έναν φρικιαστικό τραυματισμό στο αριστερό του πόδι.

Οι πρώτες αναφορές για το μέγεθος της “ζημιάς” στο πόδι του παίκτη της Μπάγερν Μονάχου κάνουν λόγο για ρήξη περόνης, κάτι που θα τον κρατήσει στα “πιτς” για περίπου πέντε μήνες.

Η συγκεκριμένη φάση προκάλεσε μεγάλο εκνευρισμό στις τάξεις της Μπάγερν Μονάχου. Ο τερματοφύλακας της ομάδας, Μάνουελ Νόιερ επέρριψε τις ευθύνες για το σοβαρό τραυματισμό του Μουσιάλα στη φάση με τον Ντοναρούμα, χαρακτηρίζοντάς τον πορτιέρε της Παρί “απερίσκεπτο” και κάνοντας λόγο για έλλειψη σεβασμού απέναντι στον νεαρό παίκτη της Μπάγερν.

“Ήταν μια στιγμή που δεν χρειάζεται να πέσεις έτσι πάνω στον αντίπαλο. Ήταν ριψοκίνδυνο. Έπρεπε να ήξερε ότι υπήρχε κίνδυνος να τραυματίσει τον Μουσιάλα”, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νόιερ.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας τόνισε, επίσης, πως ο Ιταλός πορτιέρε δεν πήγε να δει τον τραυματισμένο αντίπαλό του, παρά μόνο όταν του το υπενθύμισε ο ίδιος. “Πήγα και του είπα “Δεν θες να πας να δεις πώς είναι ο παίκτης μας;” Είναι θέμα σεβασμού. Στο fair play συμπεριλαμβάνεται και αυτό. Εγώ θα είχα αντιδράσει αλλιώς σε αυτήν την περίπτωση”, είπε εμφανώς εκνευρισμένος ο Νόιερ.

This is bizarre, look at Musiala’s foot



And the referee didnt give a fuck about it pic.twitter.com/ahzJO4rYbL