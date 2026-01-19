ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα του αγώνα με τους πανηγυρισμούς του Λούκα Γιόβιτς

Η ΑΕΚ “σάρωσε” με 4-0 τον Παναθηναϊκό για τη 17η αγωνιστική της Super League και το πανηγυρικό κλίμα στην OPAP Arena καταγράφηκε και στην παρακάμερα του αγώνα από το AEK TV.

Ο Λούκα Γιόβιτς οδήγησε την ΑΕΚ με το “καρέ” του κόντρα στον Παναθηναϊκό και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του κατά τη διάρκεια κάθε γκολ, ξεχωρίζουν και στην παρακάμερα της αναμέτρησης της Super League, που δημοσίευσε η Ένωση.

Η δημοσίευση της ΠΑΕ ΑΕΚ

Η ΑΕΚ πέτυχε το βράδυ της Κυριακής τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη της ιστορίας της απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε επίπεδο Α’ Εθνικής, επικρατώντας με 4-0 στο ματς της 17ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26.

Ο COSMOTE TELEKOM MVP του αγώνα Λούκα Γιόβιτς, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, καθώς έπειτα από το χατ τρικ στο ματς του πρώτου γύρου στη Λεωφόρο, χθες έγραψε ξανά ιστορία σκοράροντας τέσσερις φορές(!), στο 15’, στο 57’, στο 65’ και στο 82’. Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης.