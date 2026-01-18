ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Μεγάλο ντέρμπι στην OPAP Arena για τη 17η αγωνιστική της Super League

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί απόψε (18/01/25, 21:00, Live από το Newsit.gr) τον Παναθηναϊκό για τη 17η αγωνιστική της Super League, σε ένα αθηναϊκό ντέρμπι με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Με την ΑΕΚ να έχει πέσει από την κορυφή της Super League και τον Παναθηναϊκό να “καίγεται” για τη νίκη ώστε να επιστρέψει στη “μάχη” των πρώτων θέσεων, η αναμέτρηση στην OPAP Arena θα κερδίσει τα “βλέμματα” της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Οι “πράσινοι” θα εμφανιστούν ενισχυμένοι με τις μετεγγραφές των Παντελίδη και Τετέι, ενώ η Ένωση έχει ξανά στη διάθεσή της τον Ζίνι, ο οποίος και είναι πιθανό να ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα του Νίκολιτς. Οι δύο ομάδες είχαν δώσει μία φοβερή παράσταση στον πρώτο γύρο στη Λεωφόρο, με την ΑΕΚ να φεύγει νικήτρια με 3-2, μετά από ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη ντέρμπι.

Η προαναγγελία της Super League

Έπειτα από οκτώ διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα για την ΑΕΚ στην έδρα της από τον Παναθηναϊκό, οι Πράσινοι επικράτησαν στην περσινή διαδικασία των Playoffs με 2-1. Στα προηγούμενα οκτώ παιχνίδια υπήρξαν τέσσερις νίκες της ΑΕΚ και τέσσερις ισοπαλίες. Η προηγούμενη νίκη του Παναθηναϊκού ήταν πάλι με 2-1 στις 6 Δεκεμβρίου 2020 στο ΟΑΚΑ, με τα γκολ των Μακέντα και Κουρμπέλη, ενώ για τους Κιτρινόμαυρους είχε σκοράρει ο Ολιβέιρα.

Η περσινή εκτός έδρας νίκη για τα Playoffs ήταν η τρίτη διαδοχική, αφού ήρθε μετά από τις δύο που είχαν σημειώσει οι Πράσινοι στην κανονική διάρκεια και τα Playoffs στην έδρα τους. Η ΑΕΚ στον Α’ Γύρο του φετινού πρωταθλήματος πήρε τη νίκη με 3-2 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και έσπασε το αρνητικό σερί με τις τρεις ήττες.

Στα δέκα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, και στις δύο έδρες, υπάρχουν πέντε νίκες γηπεδούχων, τρεις ισοπαλίες και δύο νίκες φιλοξενούμενων.

Η τελευταία φορά που επικράτησε κάποια από τις δύο ομάδες και στις δύο αναμετρήσεις στην κανονική διάρκεια της σεζόν ήταν το 2012-13, όταν ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο γήπεδό του στον Α’ Γύρο με 1-0 και στο δεύτερο μισό πήρε τη νίκη με 2-0. Οι Κιτρινόμαυροι το έκαναν τελευταία φορά τη σεζόν 1997-98 με 2-1 στο γήπεδό τους για την 7η αγωνιστική και με 1-0 εκτός έδρας την 24η.

ΑΕΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

76 ΑΓΩΝΕΣ

32 ΝΙΚΕΣ ΑΕΚ

20 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

24 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 88-75