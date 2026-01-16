ΑΕΚ: Πρόστιμο από την UEFA για το παιχνίδι με την Κραϊόβα

Το χέρι στην τσέπη θα κληθεί να βάλει η ΠΑΕ ΑΕΚ, μετά από χρηματικό πρόστιμο που της επιβλήθηκε από την UEFA.

Η ΑΕΚ δεν γλίτωσε την καμπάνα από το UEFA για τον αγώνα με την Κραϊόβα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πειθαρχική επιτροπή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας επέβαλλε στην Ένωση πρόστιμο 26.000 ευρώ, τα οποία αφορούν τη χρήση λέιζερ, αλλά και την παρεμπόδιση των διαδρόμων στην «OPAP Arena».

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πανηγύρισε μία συγκλονιστική πρόκριση στον αγωνιστικό, ωστόσο η ΑΕΚ δεν απέφυγε την τιμωρία.