ΑΕΚ: Sold out στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena

Οι φίλοι της ΑΕΚ στέκονται δίπλα στην προσπάθεια της ομάδας, για κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League. Για δεύτερο σερί ντέρμπι στα playoffs, η Allwyn Arena θα είναι κατάμεστη. Μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ, ο κόσμος της Ένωσης έκανε sold – out και για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που έρχεται σε δυο Κυριακές (10.05.2026) μετά την κόντρα των δύο ομάδων στη Λεωφόρο, την προσεχή Κυριακή (03.05.2026).

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ έχει καταφέρει να βρεθεί στο +5 από τον Ολυμπιακό, στο +8 από τον ΠΑΟΚ και στο +16 από τον Παναθηναϊκό και θέλει σε κάθε αγωνιστική που απομένει στα Playoffs να κάνει τα απαραίτητα βήματα για την κατάκτηση του τίτλου.