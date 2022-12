Με ποινή τριών αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε η ΚΑΕ ΑΕΚ, για τα όσα προηγήθηκαν του αγώνα της ομάδας με την Ρέτζιο Εμίλια, για το Basketball Champions League, στο κλειστό των Άνω Λιοσίων.

Θυμίζουμε ότι περίπου 20 λεπτά πριν το “τζάμπολ” του αγώνα, υπήρξαν επεισόδια μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και των εκδρομέων φίλων της Ρέτζιο Εμίλια.

Όπως ανακοίνωσε λοιπόν η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ, η FIBA της επέβαλε ποινή τριών αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών στο Basketball Champions League, για την οποία θα γίνει έφεση, ενώ από την ενημέρωση του BCL γίνεται γνωστό πως υπάρχει και πρόστιμο 10.000 ευρώ.

H ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Με ποινή τριών (3) αγωνιστικών ημερών (“κεκλεισμένων των θυρών”) τιμωρήθηκε η ομάδα μας από τον αθλητικό δικαστή της FIBA για το επεισόδιο της αναμέτρησης του BCL με Ρέτζιο Εμίλια.

Η νομική υπηρεσία της ΑΕΚ BC εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων της.

Η ΑΕΚ BC με αίσθημα ευθύνης και απολύτου σεβασμού στους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας της ομάδας μας ενημερώνει:

Σε περίπτωση που παραμείνει η ποινή, οι κάτοχοι Εισιτηρίων Διαρκείας, θα παραλάβουν ένα εισιτήριο-δώρο (για ακόμη ένα άτομο επιλογής τους) για τις τρεις επόμενες εντός έδρας αναμετρήσεις της «Βασίλισσας» στη Basket League, με αντιπάλους τους ΠΑΟΚ, Περιστέρι και Λαύριο.

Οι κάτοχοι Εισιτηρίων Διαρκείας, δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μία ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της εκάστοτε αναμέτρησης αποστέλλοντας τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο tickets@aekbc.gr.

Στην αίτηση θα καταγράφονται το ονοματεπώνυμο και το ΑΜΚΑ του νέου κατόχου του μεμονωμένου εισιτηρίου αγώνα, που επιθυμούν».

Following the incidents before AEK v UNAHOTELS Reggio Emilia game on Dec 7, the Basketball Champions League Single Judge has decided that the following sanctions shall be imposed on AEK:

a) playing the next three BCL home games behind closed doors;

b) a fine of EUR 10,000. pic.twitter.com/51ThpzSp5h